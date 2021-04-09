В Госдепе США прокомментировали слова Байдена о Путине

Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил утвердительно

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Американский Госсекретарь Энтони Блинкен объяснил слова президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом, сообщает издание Washington Post.

Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил утвердительно.

Интервьюер газеты спросил госсекретаря, как Байден может позволять себе подобные высказывания и при этом стремиться к сотрудничеству.

По словам Блинкена, президент США исповедует политику, исходящую из "критерия целесообразности".

"Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", – отметил госсекретарь.

Любопытно, что ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

Между тем Владимир Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. Путин также предложил американскому коллеге продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить, в том числе вопросы стратегической стабильности.