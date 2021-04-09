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Энтони Блинкен

В Госдепе США прокомментировали слова Байдена о Путине

© AP Photo / Leah Millis
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210409/251413405/V-Gosdepe-SShA-prokommentirovali-slova-Baydena-o-Putine.html

Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил утвердительно

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Американский Госсекретарь Энтони Блинкен объяснил слова президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом, сообщает издание Washington Post.

Собака Джо Байдена терроризирует сотрудников Белого дома - видео
video : Ruptly / facebook/joebiden / ap / youtube/@Joe Biden
Собака Джо Байдена терроризирует сотрудников Белого дома - видео

Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил утвердительно.

Интервьюер газеты спросил госсекретаря, как Байден может позволять себе подобные высказывания и при этом стремиться к сотрудничеству.

По словам Блинкена, президент США исповедует политику, исходящую из "критерия целесообразности".

"Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес", – отметил госсекретарь.

Любопытно, что ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

Между тем Владимир Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. Путин также предложил американскому коллеге продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить, в том числе вопросы стратегической стабильности.

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