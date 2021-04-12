Иран пообещал отомстить Израилю за "атаку" на ядерный объект

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Иран обвинил Израиль в проведении диверсии на ядерном объекте в Натанзе, и пообещал отомстить за это, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ИРНА.

По словам дипломата, израильская сторона таким образом показывает, что не позволит Ирану продвинуться в вопросе снятия санкций.

"Сионисты хотят отомстить иранскому народу в ответ на успех в процессе снятия санкций, наш ответ дойдет до самих сионистов", – заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. video : Iranian Navy Военные России и Ирана отбили судно у пиратов: учения в Индийском океане

Официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде назвал атаку "актом ядерного терроризма на иранской земле". Он добавил, что поврежденные центрифуги заменят на более передовые.

Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля заявила, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Обесточены оказались подземные центрифуги. На их восстановление может потребоваться около года.

По данным источников издания The New York Times, к атаке может быть причастна израильская разведка. Утверждается, что повреждения вызваны взрывом.

Официальные лица Израиля инцидент пока не прокомментировали.

Соглашение по ядерной программе Ирана

В 2015 году Иран согласовал с шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие ограничений с Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана в военных целях. Сделка не просуществовала до мая 2018 года, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и восстановил жесткие санкции.

Через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, а в конце 2020 года власти приняли закон, который предполагает, что отмены санкций будут добиваться обратным способом – активизацией ядерной деятельности.

Иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг, некоторые из них уже запустили.

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