Глава "Роскосмоса" назвал подлыми санкции США

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Государственная корпорация по космической деятельности России ("Роскосмос") лишилась нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за американский санкций, заявил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA", – сказал он.

В прошлом году под ограничения попал Ракетно-космический центр "Прогресс" (производитель ракет "Союз") и головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами.

Кроме того, несколько лет назад Пентагон ввел запрет на использование российской космической техники после 31 декабря 2022 года для запуска спутников, которые планируется использовать для предоставления услуг американским военным.

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