Почему в Беларуси отказались от трансляции канала Euronews

Трансляция телеканала прекращена связи с отсутствием разрешения на вещание на территории республики

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. В Беларуси с понедельника отключили телеканал Euronews, передает РИА Новости со ссылкой на министерство информации республики.

Трансляция телеканала прекращена в связи с отсутствием разрешения на вещание на территории республики, что связано с выявлением властями нарушения законодательства о рекламе.

"Они (Euronews – ред.) не получили разрешение на распространение. У нас идет на три года разрешение, а потом его нужно получать снова. Сейчас не получили, потому что подали документы, но МАРТ (министерство антимонопольного регулирования и торговли – ред.) выявил там нарушения. Представителям канала сказали, что их надо исправить, после чего состоится еще одно заседание комиссии, и тогда, если все будет нормально, разрешение им опять дадим", - рассказала представитель Мининформа. © Sputnik / Alexander Imedashvili Euronews вещает на грузинском языке – президент Грузии посетила новый телеканал

По ее словам, МАРТ выявил у телеканала нарушения законодательства Белоруссии о рекламе. "У нас в законе о рекламе вся реклама, которая транслируется, должна быть на русском языке либо на белорусском. Они свою рекламу не переводят, она идет на английском, это нарушение законодательства Республики Беларусь", - пояснила собеседница агентства.

На минувшей неделе белорусский лидер Александр Лукашенко сменил главу министерства информации – им стал Владимир Перцов, до этого возглавлявший представительство межгосударственной телерадиокомпании "Мир". После своего назначения Перцов заявил, что в Белоруссии нередко формируют "повестку дня" и "настроения людей" "иностранные вещатели".

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале