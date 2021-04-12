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Почему в Беларуси отказались от трансляции канала Euronews

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https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210412/251439633/V-Belorussii-otkazalis-ot-translyatsii-kanala-Euronews.html

Трансляция телеканала прекращена связи с отсутствием разрешения на вещание на территории республики

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. В Беларуси с понедельника отключили телеканал Euronews, передает РИА Новости со ссылкой на министерство информации республики.

Трансляция телеканала прекращена в связи с отсутствием разрешения на вещание на территории республики, что связано с выявлением властями нарушения законодательства о рекламе.

"Они (Euronews – ред.) не получили разрешение на распространение. У нас идет на три года разрешение, а потом его нужно получать снова. Сейчас не получили, потому что подали документы, но МАРТ (министерство антимонопольного регулирования и торговли – ред.) выявил там нарушения. Представителям канала сказали, что их надо исправить, после чего состоится еще одно заседание комиссии, и тогда, если все будет нормально, разрешение им опять дадим", - рассказала представитель Мининформа.
Телевизионная камера прямой трансляции
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По ее словам, МАРТ выявил у телеканала нарушения законодательства Белоруссии о рекламе. "У нас в законе о рекламе вся реклама, которая транслируется, должна быть на русском языке либо на белорусском. Они свою рекламу не переводят, она идет на английском, это нарушение законодательства Республики Беларусь", - пояснила собеседница агентства.

На минувшей неделе белорусский лидер Александр Лукашенко сменил главу министерства информации – им стал Владимир Перцов, до этого возглавлявший представительство межгосударственной телерадиокомпании "Мир". После своего назначения Перцов заявил, что в Белоруссии нередко формируют "повестку дня" и "настроения людей" "иностранные вещатели".

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