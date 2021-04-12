МИД России прокомментировал инцидент на ядерном объекте в Иране

На заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что взрыв на ядерном объекте в Иране не скажется на перспективах дипломатических инициатив, связанных с ядерной программой республики, передает РИА Новости.

Организация по атомной энергии Ирана 11 апреля заявила, что на заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества. Обесточены оказались подземные центрифуги. На их восстановление может потребоваться около года.

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По данным источников издания The New York Times, к атаке может быть причастна израильская разведка. Утверждается, что повреждения вызваны взрывом. Официальные лица Израиля инцидент пока не прокомментировали.

"Надеемся, что произошедшее не станет "подарком" разномастным противникам СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий, согласованного Ираном и странами "шестерки" — Прим. ред.) и не подорвёт набирающие ход консультации на венской площадке по реанимированию этих договорённостей", — сказала она.

Заседание совместной комиссии по СВПД прошло в очном формате на уровне политических директоров на прошлой неделе в Вене, непрямые переговоры с представителями республики возобновятся в середине этой недели.

Соглашение по ядерной программе Ирана

В 2015 году Иран согласовал с шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие ограничений с Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана в военных целях. Сделка не просуществовала до мая 2018-го, когда президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и восстановил жесткие санкции.

Через год Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, а в конце 2020-го власти приняли закон, который предполагает, что отмены санкций будут добиваться обратным способом — активизацией ядерной деятельности.

Иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг, некоторые из них уже запустили.

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