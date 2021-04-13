15:17 13 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0798
  • 100 RUB4.4334
  • USD3.4232
Поиск
Посольство России в США

Посольство России упрекнуло США за отказ от упоминания Гагарина

photo : Sputnik / Mikhail Turgiev
Политика
Получить короткую ссылку
7620
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0e/250333650.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210413/251448397/Posolstvo-Rossii-upreknulo-SShA-za-otkaz-ot-upominaniya-Gagarina.html

Бюст Гагарина хранится в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики в Вашингтоне, отметили в посольстве

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Российское посольство в США заявило о "беспамятстве" Госдепартамента после того, как ведомство на своей русскоязычной странице в Facebook не упомянуло первого космонавта Земли Юрия Гагарина в посте о первом полете человека в космос.

"Он всех позвал к звездам" – в Грузии вспоминают полет Гагарина в космос>>

В публикации американцев говорилось, что по всему миру отмечают шестидесятилетие пребывания человека в космосе. Помимо отсутствия упоминания Гагарина, там не указывалось, что первая страна, отправившая человека в космос, – это СССР, а на прикрепленной фотографии был запечатлен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра.

"С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса", – говорится в комментарии российского посольства.

В дипмиссии напомнили, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о полете Гагарина, совершившего 60 лет назад, в 1961 году, первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли.

В посольстве также рассказали "забывчивым коллегам", что они могут увидеть бюст Гагарина в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики в Вашингтоне. Скульптуры Гагарина также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго.

Вспомнили российские дипломаты и о послании президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву с поздравлениями после полета Гагарина, и о недавней отправке на МКС астронавта НАСА Марка Ванде Хая на корабле "Союз", названном в честь первого космонавта Земли.

"Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли", – подытожили в посольстве.

Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года облетел Землю на корабле "Восток-1", проведя в космическом пространстве больше 100 минут. На орбите он докладывал о своих ощущениях и проводил простые эксперименты – ел, пил и делал записи карандашом. Через несколько дней после возвращения космонавту присвоили звание Героя Советского Союза.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Теги:
Юрий Гагарин, США, Россия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новая статуя Христа в городе Энкантадо
Строительство третьей в мире по величине статуи Христа в Бразилии – фото
Свободу Мелия!: сторонники ЕНД устроили акцию у Тбилисского суда - видео
"Свободу Мелия!": сторонники ЕНД устроили акцию у Тбилисского суда - видео
Сколько служат в армиях стран бывшего СССР
Сколько служат в армии Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться