Байден предложил Путину встретиться в третьей стране

ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия", - говорится в сообщении.

Главы государств, по информации пресс-службы Белого дома, подтвердили намерение вести переговоры по стратегической стабильности.

"Они обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, включая намерение США и России вести диалог по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих угроз безопасности на основе продления договора СНВ-3", - говорится в сообщении.

При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию.

Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение Президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдёт в режиме видеоконференции 22–23 апреля.