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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Оговорился: Пашинян назвал Путина президентом Франции

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210414/251460398/Ogovorilsya-Pashinyan-nazval-Putina-prezidentom-Frantsii.html

Глава армянского правительства оговорился, когда рассказывал в парламенте об истории эскалации конфликта в Карабахе

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в среду в парламенте, оговорился и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Франции, передает РИА Новости.

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Пашинян рассказывал о деталях трех договоренностей, достигнутых осенью 2020 года, о прекращении огня в Карабахе и произнес фразу:

"В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным".

Фраза сразу широко разошлась в соцсетях.

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© photo: Sputnik / Mikhail Klementiev
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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Теги:
Россия, Армения, Никол Пашинян

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