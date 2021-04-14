Оговорился: Пашинян назвал Путина президентом Франции

Глава армянского правительства оговорился, когда рассказывал в парламенте об истории эскалации конфликта в Карабахе

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в среду в парламенте, оговорился и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Франции, передает РИА Новости.

Иск на миллионы: экс-президент Армении подал в суд на Пашиняна>>

Пашинян рассказывал о деталях трех договоренностей, достигнутых осенью 2020 года, о прекращении огня в Карабахе и произнес фразу:

"В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным".

Фраза сразу широко разошлась в соцсетях.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале