Турция не увидела "политики" в решении России по авиасообщению

Россия приостановила все полеты с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политической подоплеки в решении России об ограничении авиасообщения, передает РИА Новости.

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При этом турецкий дипломат отметил, что у данного решения будут негативные последствия.

"Мы работаем над возобновлением полетов", — добавил дипломат, его слова приводит телеканал NTV.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановит чартерные и регулярные рейсы в Турцию. Кроме того, операторам рекомендовали пока не продавать туры туда.

Причиной стал резкий рост заболеваемости COVID-19 в республике: если в середине марта медики регистрировали от шести до восьми тысяч инфицированных в сутки, то с начала апреля это число достигло отметки в 56 тысяч. Во вторник прирост стал рекордным — 59 187.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из Турции в Россию завезли больше всего штаммов SARS-CoV-2.

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, у тех россиян, кто сейчас находится на турецких курортах, будет возможность вернуться на родину чартерными рейсами или продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета. Правительство также поручило Ростуризму подготовить пакет мер для помощи купившим путевки, включая финансовую поддержку.

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