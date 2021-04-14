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Переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева

Президенты Азербайджана и Беларуси встретились в Баку – подробности переговоров

© photo : photo: Press Service of the President of Azerbaijan
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210414/251465563.html

Этот двусторонний визит на высоком уровне является уже пятым по счету для лидеров Азербайджана и Беларуси

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и азербайджанский лидер Ильхам Алиев провели в Баку переговоры в узком и расширенном форматах, сообщает Sputnik Беларусь.

МИД Беларуси
photo : Sputnik / Stringer
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Белорусский президент прибыл в столицу Азербайджана накануне, 13 апреля. В этот же день сразу после приземления он направился в резиденцию Ильхама Алиева. Встреча глав государств началась с неформального ужина и продлилась около пяти часов.

Лукашенко констатировал, что на протяжении двух дней Минск и Баку сумели провести ревизию отношений между странами, что подтверждает стратегический характер отношений.

"Наши оценки обстановки в мире полностью совпадают. Есть ясность относительно дальнейших совместных действий в условиях кризиса мировой экономики, пандемии и, самое главное, неоднозначных прогнозов на перспективу", - заявил он.

В среду 14 апреля в столице Азербайджана обсуждалось развитие сотрудничества в торговле и экономике, а также промышленная кооперация. В Закавказье планируется создание новых совместных предприятий.

"Мы готовы подставить свое плечо и сделать это ответственно", - заверил Александр Лукашенко президента Азербайджана. При этом белорусская сторона предлагает расширять кооперацию в аграрной сфере, деревообработке, информационных технологиях, медицине, туризме и образовании. Хороший задел страны наработали в военной сфере.

Белорусский лидер напомнил о начале вакцинации в республике, для чего будут применяться созданные в стране по российским технологиям препараты. При этом часть препаратов планируется отправить на экспорт, в том числе в Азербайджан.

Работа лаборатории. Архивное фото
© photo: Sputnik / Evgeny Epachintsev
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"Это было воспринято не только положительно, но и с определенной надеждой", - особо отметил он.

Александр Лукашенко также пригласил Ильхама Алиева посетить Беларусь, в очередной раз отметив, что Минск является надежным другом для Баку.

В присутствии глав государств были подписаны четыре меморандума между:

  • министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с Агентством пищевой безопасности Азербайджана о сотрудничестве в области ветеринарии,
  • министерствами энергетики о взаимопонимании по вопросам сотрудничества,
  • Национальным агентством по туризму Беларуси и Государственным агентством по туризму Азербайджана,
  • концерном "Белнефтехим" и компанией SOCAR о взаимопонимании.

Александр Лукашенко также предложил поддержку со стороны Беларуси в восстановлении затронутых недавним конфликтом территорий.

В свою очередь Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан рассчитывает на активное участие Беларуси не только в восстановлении территорий, но и на то, что республика сыграет важную роль и в налаживании контактов между Ереваном и Баку.

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