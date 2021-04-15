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Высоковольтная линия электропередач (ЛЭП)

Власти Армении ускорят процесс строительства ЛЭП из Ирана

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
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Процесс реализации проекта строительства ЛЭП "Иран-Армения" все время затягивается по разным причинам

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Правительство Армении планирует упростить въезд для представителей компании-подрядчика Sunir, которая занимается строительством линии электропередачи "Иран-Армения" мощностью в 400 кВт, передает Sputnik Армения.

Этот вопрос будет обсуждаться в четверг на заседании кабмина. Цель – ускорить процесс реализации проекта. 

В частности, власти намерены не требовать от сотрудников компании оформления визы для приезда в Армению и освободить их от уплаты госпошлины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров
© AFP / Russian Foreign Ministry / handout
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Правительство аргументирует свое намерение тем обстоятельством, что с 23 мая по 31 декабря 2020 года только 5 сотрудников компании-подрядчика получили въездные визы.

Изначально проект строительства ЛЭП "Иран-Армения" планировалось завершить к концу 2018 года. Однако вопрос затягивался. В последний раз срок реализации проекта переносился в 2019 году. Было объявлено, что строительство завершат в конце 2020 года.

ЛЭП должна быть построена на средства иранской стороны. Из общей суммы в размере 107,9 миллиона евро 77% предоставил Экспортный банк развития Ирана (EDBI), 23% – основная компания-подрядчик Sunir.

Ранее стало известно, что из-за капитального ремонта газотурбинной установки временно приостановлена эксплуатация ТЭС "Раздан-5". Согласно проекту модернизации станции, предусматривался экспорт электроэнергии (с учетом большой мощности (467 МВт) и небольшого спроса на электроэнергию в Армении). Планировалось организовать экспорт с помощью строящейся ЛЭП Иран-Армения, но проект еще не завершен.

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Теги:
Российская нефть, Цены на нефть

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