США введут новые санкции против России – СМИ

Американские СМИ пестрят материалами о новом пакете санкций, который Вашингтон готовит против Москвы

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Американская газета New York Times сообщила со ссылкой на источники, что санкции США против Москвы будут направлены против суверенного долга России, передает РИА Новости.

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Ранее агентство Блумберг сообщило, что Вашингтон введет ограничительные меры против приблизительно 12 российских граждан и 20 организаций, а также вышлют десять дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds.

В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами.

О массовой кибератаке в США стало известно в декабре. Хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении Orion от компании SolarWinds, клиентами которой были многие американские ведомства, включая Министерство юстиции, Госдепартамент, АНБ, а также более 400 крупных компаний. Американские спецслужбы считают эту атаку попыткой получить разведданные и обвиняют в причастности к ней Россию. Однако впоследствии США признали, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.

Как заявлял советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, Белый дом в ответ на эту атаку готов использовать разные методы: не просто санкции, но и "видимые и невидимые" инструменты. А газета The New York Times писала, что США планируют нанести "скрытые контрудары" по российским системам, о которых станет известно российскому руководству, разведке и военным, но не внешнему миру.

Президент США, в свою очередь, в интервью ABC News пообещал, что Владимир Путин "заплатит за вмешательство" в выборы.

В Москве не раз опровергали обвинения в причастности к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что они бездоказательны, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.

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