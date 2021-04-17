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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков

Пушков объяснил, почему Байден предложил встретиться Путину

© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210417/251493466/Pushkov-obyasnil-pochemu-Bayden-predlozhil-vstretitsya-Putinu.html

По мнению российского сенатора, американский лидер видит во встрече с Путиным возможность вернуть Россию в "мировое сообщество"

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале предложение президента США провести двусторонний саммит с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Джо Байден
© AP Photo / Brennan Linsley
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По словам члена Совфеда, у этой инициативы есть три причины. В первую очередь, идея саммита связана с эскалацией конфликта в Донбассе, последствия которого могут отразиться и на позициях Вашингтона.

"Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины. В свое время Киев ринулся в такой конфликт – и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США, которого Байден стремится избежать", – рассказал Пушков.

Помимо этого, как отметил сенатор, Байден осознает уязвимость страны перед новейшими российскими вооружениями: его просьба не "перебарщивать" с контрмерами из-за санкций явно свидетельствует о желании продолжать диалог.

Также американский лидер видит во встрече с Путиным возможность вернуть Россию в "мировое сообщество", считает Пушков. При этом Вашингтон потребует от Москвы уступки в обмен на возвращение в "большую восьмерку": под этим подразумевается, в частности, отказ от поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако в России не раз заявляли, что не заинтересованы в формате G8, напомнил сенатор.

Города мира. Вена
Pixabay / domeckopol
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Во вторник Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести личную встречу на нейтральной территории в ближайшие недели. Президента Соединенных Штатов выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны.

Через два дня Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Американским финучреждениям также запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.

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