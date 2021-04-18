Государственный переворот был предотвращен в Беларуси

ТБИЛИСИ, 18 апр - Sputnik. ФСБ России задержала в Москве имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и белоруса Александра Федута, планировавших военный переворот в Минске и физическое устранение президента Александра Лукашенко, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко", - говорится в сообщении ФСБ.

По информации, полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из мессенджеров Зенкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Беларуси и решили провести в Москве личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС республики.

По прибытии Зенковича в Москву после консультаций в США и Польше встреча состоялась в кабинете одного из столичных ресторанов, в ходе встречи заговорщики заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики, информирует Центр общественных связей ФСБ.

Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Беларуси для затруднения действий силовых и правоохранительных структур, предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования, отмечают в ФСБ.

Конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения", говорится в сообщении.

"Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая. После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам", - добавляется в сообщении.

В отношении Зенковича и Федуты следственными органами Белпруии расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Беларуси.