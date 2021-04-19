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Министерство иностранных дел России

Ответные меры: Россию покидают 20 чешских дипломатов

© photo: Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210419/251504353/Rossiyu-pokidayut-20-cheshskikh-diplomatov-Chekhiyu--18-rossiyskikh.html

Между Москвой и Прагой разгорелся скандал из-за голословных обвинений в адрес РФ. В результате в посольстве Чехии в России остаются работать пять дипломатов

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Объявленные персонами нон грата 18 российских дипломатов покидают Чехию, а из России в понедельник уезжают 20 сотрудников посольства Чехии в Москве, объявленные персонами нон грата в ответ на решение Праги, сообщает РИА Новости.

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© AP Photo / Petr David Josek
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Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть Чехию в течение 48 часов.

В этот же день полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, как было сформулировано в сообщении полиции, "в связи с ведущимся расследованием", без привязки к конкретному делу. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.

Ответ России

Вечером в воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ до конца дня 19 апреля.

Кроме того, чешской стороне было предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии.

Глава международного отдела Пражского града Рудольф Йиндрак сообщил журналистам, что в результате ответных действий Москвы в посольстве Чехии останется пять дипломатов.

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