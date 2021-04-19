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Путин принял приглашение Байдена на Климатическом саммите

© photo: Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Темы:
Новости из России (1642)
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Sputnik Грузия
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Саммит лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции пройдет 22 и 23 апреля. Президент России выступит в первый день мероприятия

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин 22 апреля выступит на Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", – говорится в сообщении.

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© AP Photo / Edmar Barros
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Предложение организовать саммит для обсуждения проблем климата 22-23 апреля в формате видеоконференции поступило от президента США Джо Байдена. В Вашингтоне сообщили, что Байден пригласил на саммит 40 мировых лидеров, в том числе Путина, передает РИА Новости.

18 апреля в Кремле заявили, что решение об участии Путина в климатическом саммите будет приниматься после того, как станут известны все детали мероприятия.

"К сожалению, ответы на эти вопросы мы начали получать только в последние дни, и нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента", – сказал в телеэфире пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, по его словам, Москве "надо проанализировать сначала вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать".

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Темы:
Новости из России (1642)
Теги:
Джо Байден, Владимир Путин, США, Россия

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