Трамп готов во второй раз стать президентом США

ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Бывший американский президент США Дональд Трамп не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок на следующих выборах в 2024 году.

"Я отношусь к идее участия в будущих президентских выборах со всей серьезностью. Более чем серьезно", – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп пояснил, что с правовой точки зрения "пока бы не хотел распространяться об этом", так как до новых выборов еще "очень далеко". При этом экс-президент полагает, что у него сохраняется высокий уровень поддержки, поскольку итоги последних выборов показали, что за Трампа голоса отдали более 75 миллионов граждан. По его мнению, поддержка с тех пор даже выросла.

Бывший глава США также заявил, что США следует наладить отношения с Россией, и рассказал, что у него с президентом России Владимиром Путиным была взаимная симпатия.

"Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему", – заявил Трамп, уточнив, что это "хорошо, а не плохо".

Он также полагает, что имел достаточно хорошие отношения и с председателем Китая Си Цзиньпином – по крайней мере, до того, как началась пандемия коронавируса, в связи с которой Вашингтон предъявлял ряд обвинений Пекину.

Выборы президента США прошли в ноябре 2020 года. На них победил кандидат от демократической партии Джозеф Байден. Трамп поражения на выборах не признал, оспорив итоги в судах. Ситуация после выборов осложнилась и штурмом Капитолия, на который пошли сторонники Трампа. В результате Трамп заявил о том, что выборы стали позором для американской демократии и покинул Белый дом, отказавшись принять участие в инаугурации Джо Байдена.