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МИД РФ

Ответные меры: Россия высылает десять американских дипломатов

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210421/251532318/Otvetnye-mery-Rossiya-vysylaet-desyat-amerikanskikh-diplomatov.html

Министр иностранных дел России посоветовал послу США Джону Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации"

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Зампосла США в России вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, сообщает РИА Новости.

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Они должны уехать до 22 мая, уточнили в МИД.

Это произошло на фоне того, что пятнадцатого апреля Вашингтон ввел новые ограничения против Москвы, они коснулись 32 человек и организаций, а также прямой покупки российских гособлигаций. Кроме того, из Соединенных Штатов выслали десять дипломатов.

В МИД РФ, в свою очередь, анонсировали серьезные ответные меры.

Сначала десяти дипломатам предложили покинуть Россию без смены статуса, а также отменили краткосрочные поездки сотрудников дипмиссии США и прекратили работу фондов, подконтрольных Госдепу. Кроме того, восьми действующим и бывшим чиновникам американской администрации запретили въезд на территорию страны.

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Министр иностранных дел России посоветовал послу США Джону Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации". Представитель Соединенных Штатов заявил, что уедет на время.

Российско-американские отношения традиционно носят напряженный характер. Диалог ухудшился после недипломатичных высказываний президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине в интервью телеканалу ABC News.

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