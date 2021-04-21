Намеки на Донбасс и защита Лукашенко – эксперты о послании Путина

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин уделил внимание не только внутренней политике, но и внешнеполитической проблематике

Алексей Стефанов, Мария Науменко, Sputnik

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин уделил внимание и внешнеполитической проблематике. Он отметил молчание Запада по поводу попытки государственного переворота в Беларуси и рассказал о готовности России ассиметрично отвечать на провокации.

Украинская часть

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, высказанные Владимиром Путиным предупреждения организаторам любых провокаций, угрожающим интересам безопасности России, в первую очередь, касаются Украины.

"Россия перестала играть по тем правилам, которые ей устанавливали. Москва считает, что военным путем, безусловно, многие в мире решают вопросы, но лучше договариваться. Кто не хочет договариваться и сжигает все мосты, тот должен понимать, что ответ будет быстрым и ассиметричным. Ситуация с Украиной связана с различными санкциями из-за Крыма и Донбасса. России навязывали правила, но эти времена закончились, и президент об этом прямо сказал", - считает эксперт.

Владимир Путин четко дал понять, что любая военная провокация будет сопряжена с ответными мерами, а нынешнюю власть Украины ее партнеры практически поставили перед фактом – они должны воевать, говорит Леонков. Ведь в Украину вкладывали деньги, готовили их военнослужащих.

Поэтому неслучайно Зеленский вдруг заговорил о встрече с Путиным на линии боевого соприкосновения в Донбассе, но не будет этой встречи - он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР и вести диалог напрямую с ними, отмечает эксперт.

"Если Путин во время послания не заявил конкретных вещей по Донбассу и Украине, то не надо воспринимать это как слабость", - уверен Алексей Леонков.

Переворот в Беларуси

Особое внимание в послании Владимира Путина было уделено белорусской проблематике. По оценке руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николая Межевича, российский лидер дал понять, как именно готовился государственный переворот в республике Беларусь.

"Владимир Путин констатировал, что теперь понятно, почему Запад отказывается сотрудничать с Россией в области кибербезопасности - госпереворот в Беларуси подразумевал в том числе и работу в Сети. Действительно, для создания системы безопасности в глобальном мире, достаточно усилий трех держав - США, России и Китая, но американцы не хотят взаимодействовать ни с Россией и ее союзниками, ни с Китаем. Поэтому мир находится там, где находится", - считает Николай Межевич.

Причастность Вашингтона к попытке насильственной смены власти в Беларуси у эксперта не вызывает сомнений.

"Я не поверю, что разведывательное сообщество Литвы способно принять подобное решение самостоятельно. Или даже Польши. Это явно американская рука. Потому что выявить интерес к Минску других великих держав невозможно. А устранять президентов - любимое американское развлечение последние лет двести. Ничего нового", - сказал специалист.