Лукашенко едет в Россию для встречи с Путиным

Визит состоится на фоне недавних сообщений о предотвращенном спецслужбами покушении на Лукашенко и госперевороте в Беларуси

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг направится с рабочим визитом в Москву, где запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

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В ходе переговоров, запланированных на 22 апреля, президенты планируют обсудить совместное реагирование Минска и Москвы на актуальные вызовы и угрозы, а также шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения между странами.

Поездка будет организована на фоне недавних сообщений о предотвращенном спецслужбами покушении на Лукашенко и государственном перевороте в Беларуси.

Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. При этом в состав группы входили как граждане Беларуси, так и иностранцы.

Двумя днями позже пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщала, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, он продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

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