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Президент США Джо Байден

Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи – СМИ

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210422/251533896/Bayden-sobiraetsya-priznat-genotsid-armyan-v-Osmanskoy-imperii---SMI.html

Предыдущий президент США Дональд Трамп это сделать отказывался, опасаясь ухудшения отношений с Турцией

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Президент США Джо Байден собирается официально признать геноцид армян в Османской империи более века назад, передает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

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По словам официальных лиц, на которых ссылается WSJ, Байден намерен признать геноцидом депортацию и массовые убийства армян в Османской империи в ходе событий, начавшихся в 1915 году.

В марте комитет сената США по международным отношениям призвал Байдена признать геноцид армян. Конгрессмены отметили, что ранее в своем заявлении в 2020 году Байден признавал геноцид армянского народа "геноцидом", и призвали его сделать это снова уже в роли президента страны.

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Предыдущий президент США Дональд Трамп называл события 1915 года армянским термином Мец Егерн, что значит "великое злодеяние", но воздерживался от слова "геноцид". Конгресс США не раз принимал резолюции с предложением признать истребление армян в Османской империи геноцидом, но администрация США на этот шаг не шла, опасаясь ухудшения отношений с Турцией.

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении".

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

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