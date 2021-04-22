Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи – СМИ

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Президент США Джо Байден собирается официально признать геноцид армян в Османской империи более века назад, передает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Как принятая США резолюция о геноциде армян отразится на регионе>>

По словам официальных лиц, на которых ссылается WSJ, Байден намерен признать геноцидом депортацию и массовые убийства армян в Османской империи в ходе событий, начавшихся в 1915 году.

В марте комитет сената США по международным отношениям призвал Байдена признать геноцид армян. Конгрессмены отметили, что ранее в своем заявлении в 2020 году Байден признавал геноцид армянского народа "геноцидом", и призвали его сделать это снова уже в роли президента страны.

Предыдущий президент США Дональд Трамп называл события 1915 года армянским термином Мец Егерн, что значит "великое злодеяние", но воздерживался от слова "геноцид". Конгресс США не раз принимал резолюции с предложением признать истребление армян в Османской империи геноцидом, но администрация США на этот шаг не шла, опасаясь ухудшения отношений с Турцией.

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении".

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

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