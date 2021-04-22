"Он нарывается" – Пушков об ультиматуме главы МИД Чехии

Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы, подчеркнул российский сенатор

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум главы МИД Чехии Якуба Кулганека, отметив, что подобный тон может привести к негативным последствиям для Праги.

Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?>>

Ранее чешский дипломат потребовал от России к полудню четверга обеспечить возвращение всех высланных дипломатов в Москву. Если этого не произойдет, министр пообещал сократить численность дипмиссии в Праге до уровня, аналогичного чешскому в российской столице.

"Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв", – написал Пушков в своем Telegram.

В конце прошлой недели глава чешского правительства Андрей Бабиш сообщил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовала выдворение из страны 18 российских дипломатов. Москва ответила объявлением персонами нон грата 20 дипломатов из чешского посольства.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале