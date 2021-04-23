США прирастут новым штатом

Территория нового штата будет включать всю территорию столицы за исключением правительственных зданий и памятников, в числе которых Белый дом, здание конгресса и верховного суда

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Округ Колумбия, в котором расположена столица США – Вашингтон, может стать 51-м штатом США.

Палата представителей США сегодня проголосовала за присвоение столице США Вашингтону статуса штата. За изменение статуса Вашингтона проголосовали 216 членов палаты, против – 208, мнения разделились строго по партийному признаку. Теперь законопроект переходит в сенат, где демократам потребуется по крайней мере 10 голосов республиканцев для утверждения инициативы.

Законопроект, который в случае его принятия сенатом, а затем подписания президентом, станет законом, позволит Вашингтону получить статус 51 штата под названием Вашингтон, Содружество Дуглас (Washington, Douglass Commonwealth). Термин содружество сейчас входит в официальное название четырех штатов США – Виргиния, Кентукки, Массачусетс и Пенсильвания.

Согласно утвержденному палатой законопроекту, территория нового штата будет включать всю территорию столицы за исключением правительственных зданий и памятников, в числе которых Белый дом, здание конгресса и верховного суда. Эти не входящие в штат территории, согласно законодательной инициативе, будут считаться столицей США.