Зеркальные меры: Россия объявила пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата

Варшава сознательно держит курс на дальнейшую деградацию и разрушение отношений с Москвой, считают в МИД РФ

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Пять сотрудников польского посольства в России признаны персонами нон грата, они должны покинуть страну до 15 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Ранее в пятницу российский МИД вызвал польского посла в Москве Кшиштофа Краевского и выразил решительный протест. Поводом стало необоснованное объявление троих сотрудников российского посольства в Польше персонами нон грата. Основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша".

"Это было сделано под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами Америки, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны", – утверждается в сообщении МИД.

Там также сказано, что меры польских дипломатов стали очередным подтверждением того, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение отношений с Москвой.

"На протяжении контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада", – отметили в МИД.

В качестве ответной меры МИД РФ объявил пятерых сотрудников польского посольства в России персонами нон грата. Они обязаны покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 15 мая 2021 года.

Здание на Смоленской площади посол Польши Краевский покинул без комментариев.

Каких дипломатов Россия вышлет в ближайшее время?

Десять сотрудников посольства США в России должны покинуть РФ до 21 мая. В сообщении российского МИД, опубликованном 21 апреля, сказано, что это ответная мера на "враждебные действия" Вашингтона против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и Генконсульства в Нью-Йорке, которые ранее были объявлены персонами нон грата.

В конце прошлой недели глава чешского МИД Ян Гамачек заявил, что из страны вышлют 18 российских дипломатов, они должны уехать в течение 48 часов. Это связано с подозрениями в участии российских спецслужб во взрывах на складах с вооружениями в деревне Врбетице в 2014 году. Как указали в МИД, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". Вскоре после этого Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что высылка связана с раскрытым в Беларуси заговора.

Также еще в марте два российских дипломата из посольства в Софии были объявлены в Болгарии "persona nоn grata". Захарова тогда заявила, что Россия оставляет за собой право на "зеркальные" меры в ответ на действия властей Болгарии. Ответных действий пока не последовало.

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