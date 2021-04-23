16:33 23 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1530
  • 100 RUB4.5220
  • USD3.4462
Поиск
Министерство иностранных дел России

Зеркальные меры: Россия объявила пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата

© photo: Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1648)
28 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210423/251546099/Zerkalnye-mery-Rossiya-obyavila-pyaterykh-sotrudnikov-posolstva-Polshi-personami-non-grata.html

Варшава сознательно держит курс на дальнейшую деградацию и разрушение отношений с Москвой, считают в МИД РФ

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Пять сотрудников польского посольства в России признаны персонами нон грата, они должны покинуть страну до 15 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Ранее в пятницу российский МИД вызвал польского посла в Москве Кшиштофа Краевского и выразил решительный протест. Поводом стало необоснованное объявление троих сотрудников российского посольства в Польше персонами нон грата. Основанием для такого решения стало "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша".

"Это было сделано под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами Америки, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны", – утверждается в сообщении МИД.

Там также сказано, что меры польских дипломатов стали очередным подтверждением того, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение отношений с Москвой.

Белый дом в Вашингтоне
© photo: AFP 2020 / SAUL LOEB
США введут новые санкции против России – СМИ

"На протяжении контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада", – отметили в МИД.

В качестве ответной меры МИД РФ объявил пятерых сотрудников польского посольства в России персонами нон грата. Они обязаны покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 15 мая 2021 года.

Здание на Смоленской площади посол Польши Краевский покинул без комментариев.

Каких дипломатов Россия вышлет в ближайшее время?

Десять сотрудников посольства США в России должны покинуть РФ до 21 мая. В сообщении российского МИД, опубликованном 21 апреля, сказано, что это ответная мера на "враждебные действия" Вашингтона против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и Генконсульства в Нью-Йорке, которые ранее были объявлены персонами нон грата.

Российский сенатор Алексей Пушков
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
"Он нарывается" – Пушков об ультиматуме главы МИД Чехии

В конце прошлой недели глава чешского МИД Ян Гамачек заявил, что из страны вышлют 18 российских дипломатов, они должны уехать в течение 48 часов. Это связано с подозрениями в участии российских спецслужб во взрывах на складах с вооружениями в деревне Врбетице в 2014 году. Как указали в МИД, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". Вскоре после этого Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что высылка связана с раскрытым в Беларуси заговора.

Также еще в марте два российских дипломата из посольства в Софии были объявлены в Болгарии "persona nоn grata". Захарова тогда заявила, что Россия оставляет за собой право на "зеркальные" меры в ответ на действия властей Болгарии. Ответных действий пока не последовало.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Новости из России (1648)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок Two Headed Viper сингапурского фотографа Teo Chin Leong, высоко оцененный на конкурсе All About Photo Awards 2021
Двухголовая змея и сердце моря: победители конкурса All About Photo Awards 2021
Всеобщую амнистию в Грузии требуют провести родственники заключенных - видео
Из тюрьмы - на волю! Семьи заключенных в Грузии требуют амнистии - видео
Рождаемость и смертность в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться