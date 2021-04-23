Что обсуждали президенты России и Беларуси в Москве?

В российской столице состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые длились почти четыре часа

ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Вопросы "слияния" России и Беларуси не обсуждались на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Накануне состоялся очередной раунд переговоров лидеров Росси и Беларуси, который продолжался почти четыре часа. В ходе встречи обсуждались экономические вопросы, что подразумевает промышленную кооперацию и энергетику.

"Нет, слияние государств в одно – нет, а вопросы интеграции, интеграция – это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня", - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли вопрос слияния стран в одно государство.

По словам пресс-секретаря президента России, переговоры были длительными и носили рабочий характер. Лидеры двух стран обсуждали, в первую очередь, вопросы экономического сотрудничества, в том числе, в сфере высоких технологий.

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После завершения встречи с Путиным Лукашенко не стал оставаться в Москве и улетел в Беларусь на борте номер один.

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