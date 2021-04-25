США и НАТО начали вывод войск из Афганистана

В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана

ТБИЛИСИ, 25 апр – Sputnik. К выводу войск с ряда баз в Афганистане приступили США и НАТО, заявил командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер в ходе конференции в Кабуле.

Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами.

"Мы начали осуществлять вывод с ряда баз", - цитирует генерала РИА Новости.

Также Миллер добавил, что военные "передадут все свои базы силам Афганистана".

В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. В соответствии с соглашением США должны были вывести войска с территории Афганистана к 1 мая 2021 года.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), объявленная небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.

С грузинской стороны в миссии участвуют более 870 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф.

Как говорится в заявлении министерства обороны Грузии, в связи с выводом войск НАТО грузинская сторона ведет консультации как с альянсом, так и в двустороннем порядке со свои основным стратегическим партнером – США. Вывод грузинских подразделений из Афганистана будет производиться в координации с ними.