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Военнослужащие армии США в провинции Кандагар, Афганистан

США и НАТО начали вывод войск из Афганистана

© CC BY 2.0 / The U.S. Army / Black Hawk unload
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210425/251560737/SShA-i-NATO-nachali-vyvod-voysk-iz-Afganistana.html

В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана

ТБИЛИСИ, 25 апр  – Sputnik. К выводу войск с ряда баз в Афганистане приступили США и НАТО, заявил командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер в ходе конференции в Кабуле. 

Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами.

Афганская вооруженная оппозиция
© photo: Sputnik / V. Kiselev
Выводом американских войск из Афганистана руководят талибы

"Мы начали осуществлять вывод с ряда баз", - цитирует генерала РИА Новости.

Также Миллер добавил, что военные "передадут все свои базы силам Афганистана".

 

В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. В соответствии с соглашением США должны были вывести войска с территории Афганистана к 1 мая 2021 года.

Грузинские военнослужащие
photo: Irakli Garibashvili / FB
Грузия выводит своих миротворцев из Афганистана

Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), объявленная небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.

С грузинской стороны в миссии участвуют более 870 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф.

Как говорится в заявлении министерства обороны Грузии, в связи с выводом войск НАТО грузинская сторона ведет консультации как с альянсом, так и в двустороннем порядке со свои основным стратегическим партнером – США. Вывод грузинских подразделений из Афганистана будет производиться в координации с ними.

Теги:
Грузия, НАТО, США, Афганистан

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