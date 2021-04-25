Путин решил встретиться с Байденом летом

Помощник российского президента сообщил, что Владимир Путин принял решение о встрече с Байденом

ТБИЛИСИ, 26 апр - Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом может произойти уже в июне, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он уточнил, что уже рассматриваются конкретные даты, но не стал их называть.

"Ну я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь", — добавил он.

Ушаков лишь добавил, что подготовка к саммиту еще не началась, но "сигнал получен", и его рассмотрят.

"В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", — уточнил он.

Ранее сообщалось, президент США Байден предложил Путину провести личную встречу в третьей стране в ближайшие недели. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал это сообщением, отметив, что что решение о встрече буде принимать лично Путин. Также свою реакцию озвучил и МИД России: глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее.

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