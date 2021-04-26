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Россия заподозрила Чехию в нарушениях международных договоров

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210426/251572882/Rossiya-zapodozrila-Chekhiyu-v-narusheniyakh-mezhdunarodnykh-dogovorov.html

Евросоюз должен разобраться в инциденте со взрывами на складах оружия во Врбетице, считает Лавров

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва подозревает Чехию в нарушении международных договоров, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что ЕС должен разобраться в инциденте со взрывами на складах оружия во Врбетице. Лавров назвал реакцию чешских политиков "путаными комментариями" и "эмоциональными, не очень вменяемыми заявлениями".

"Также есть существенные указания на то, что нарушались и международные конвенции, в том числе Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, и так называемый договор о торговле оружием, участниками которых, как я понимаю, являются все члены Европейского союза", — отметил российский министр.
Ника Читадзе
photo: courtesy of Nika Chitadze
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Ранее представитель МИД Мария Захарова призвала Чехию назвать вооружения, которые хранились на взорвавшихся в 2014 году складах. По словам президента республики Милоша Земана, арсенал принадлежал болгарскому бизнесмену. По данным газеты The New York Times, это Эмилиан Гебрев; мужчина в электронном письме признался изданию, что поставлял оружие на Украину в разгар конфликта в Донбассе, а также подтвердил, что хранил боеприпасы во Врбетице.

Земан в воскресенье выступил с чрезвычайным телеобращением, в котором впервые высказался на эту тему. В частности, он заявил, что в докладе контрразведки нет доказательств или свидетельств того, что на складе побывали агенты иностранных спецслужб. Расследование инцидента, по словам президента, продолжается, полиция и генпрокуратура работают с двумя версиями происшедшего — непрофессиональные действия работников и деятельность иностранных разведок.

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