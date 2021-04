Россия вышлет семь дипломатов Словакии и стран Балтии

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Два сотрудника посольства Литвы, три — Словакии, а также по одному работнику диппредставительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

photo : press-service of the Ministry of Foreign Affairs of Russia