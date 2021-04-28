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Министерство иностранных дел России

Россия вышлет семь дипломатов Словакии и стран Балтии

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210428/251593440/russia-vishlet-sem-diplomatov-slovakia-stra-baltii.html

Ранее Литва, Словакия, Латвия и Эстония объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с Чехией

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Два сотрудника посольства Литвы, три — Словакии, а также по одному работнику диппредставительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
photo : press-service of the Ministry of Foreign Affairs of Russia
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Москва заявила представителям этих стран решительный протест. Ранее они объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с Чехией.

Аналогичные меры также предприняли Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Польша, и Румыния.

В отношениях Москвы и Праги наблюдается серьезный кризис: стороны выслали десятки человек после того, как чешские власти обвинили Россию в причастности к взрывам на оружейном складе в Врбетице в 2014 году.

В некоторых случаях высылка стала частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже, в третьих — ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.

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