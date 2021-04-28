Почему Байден признал геноцид армян? Объяснение Госдепа

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил признание президентом США Джо Байденом геноцида армян, передает Sputnik Армения.

В беседе с иностранными журналистами он отметил, что американский лидер тем самым почтил память жертв.

"Как отметил президент, стремление отмечать день поминовения призвано почтить (память) жертв, а не возложить (на кого-то) вину. И, конечно, в центре нашего внимания находились события последних дней Османской империи", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил также, что признание Джо Байденом Геноцида армян не было удивительным. Особенно если учесть взгляды президента на события 1915 года.

Президент США Джо Байден 24 апреля официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении".

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

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