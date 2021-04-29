"Мы не стремимся к эскалации" – Байден рассказал об отношениях с Россией

Глава Белого дома отметил, что США и Россия могут сотрудничать, когда это в их интересах

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации отношений с Россией, но обещает последствия за "вмешательство" и кибератаки, передает РИА Новости.

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США 15 апреля ввели новые ограничения против Москвы и заявили о высылке десяти сотрудников российских дипмиссий. В МИД России отметили, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран. Москва объявила об ответных мерах: из страны выслали десять американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Россия ввела персональные санкции против чиновников из администрации – как бывших, так и действующих.

"Что касается России, я очень ясно дал понять президенту (России Владимиру – ред.) Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия", – заявил Байдена.

Байден заявил, что прямо и пропорционально отреагировал на якобы имевшее место "вмешательство" России в американские выборы.

В то же время глава Белого дома отметил, что США и Россия могут сотрудничать, когда это в их интересах.

Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что речь идет о ближайших неделях. Он также заявил, что переговоры США с Россией возможны по ряду вопросов, начиная со стратегической стабильности, если не будет "эскалации" со стороны Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Путина с Байденом, в среду отметил, что эта идея требует глубокого анализа, поскольку каждый раз заявления Вашингтона о саммите соседствуют со словами о санкциях.

Как ранее отметил глава МИД Сергей Лавров, в последнее время отношения России и США находятся в явном кризисе, обстановка, по его словам, даже хуже времен холодной войны.

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