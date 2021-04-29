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Побег из тюрьмы

Подкуп избирателей в Армении будет наказываться реальным сроком

© CC0 / Michael M
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210429/251598081/Za-podkup-izbirateley-v-Armenii-teper-budet-grozit-realnyy-srok.html

Изменения связаны с избирательными процессами в преддверии досрочных парламентских выборов, запланированных в июне

ТБИЛИСИ, 29 апр – Sputnik. Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял законопроект, согласно которому подкуп избирателей в Армении будет наказываться реальным сроком, передает Sputnik Армения.

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Согласно изменениям, которые предложила фракция "Мой шаг", наказание за подкуп избирателей (в том числе его обещание) будет не вариативным (штраф или тюремное наказание), а однозначным (только тюремное наказание на срок от трех до шести лет). За принуждение к участию или отказу от предвыборной кампании либо агитации во время референдума, препятствование предвыборной кампании или агитации предусмотрено уголовное наказание сроком на три года.

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© AFP / TIGRAN MEHRABYAN
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Применение насилия (например, провокация драки) на избирательном участке или у входа в него, предлагается карать штрафом до 500 тысяч драмов (около 1 тысячи долларов), арестом на срок до двух месяцев или тюремным заключением на срок до трех лет, при отягчающих обстоятельствах – до 6 лет.

Строже будут караться и действия, препятствующие праву на голосование или препятствия работе организаторов выборов (членов или технических сотрудников избирательных участков или комиссий). Максимальное наказание здесь предлагается установить до 3 лет, а при отягчающих обстоятельствах – от 4 до 6 лет.

Изменены наказания за подкуп избирателей под прикрытием благотворительности. Во время избирательной кампании будет запрещена благотворительная деятельность всех политических сил. Нельзя будет раздавать не только материальную помощь, но и продуктовые наборы или какие-либо иные товары (только агитационные буклеты). Тюремный срок здесь заменен штрафом в размере от двух до трех миллионов драмов (почти 4-6 тысяч долларов), либо арестом (от 2 до 3 месяцев), либо лишением свободы (от 2 до 4 лет), при отягчающих обстоятельствах – от 3 до 6 лет. Предлагающий взятку освобождается от ответственности, если до раскрытия преступления добровольно сообщит об этом правоохранительным органам и будет содействовать раскрытию преступления.

 

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