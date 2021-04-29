ТБИЛИСИ, 29 апр – Sputnik. Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял законопроект, согласно которому подкуп избирателей в Армении будет наказываться реальным сроком, передает Sputnik Армения.

Цифры и не только: что связывает Грузию с Арменией>>

Согласно изменениям, которые предложила фракция "Мой шаг", наказание за подкуп избирателей (в том числе его обещание) будет не вариативным (штраф или тюремное наказание), а однозначным (только тюремное наказание на срок от трех до шести лет). За принуждение к участию или отказу от предвыборной кампании либо агитации во время референдума, препятствование предвыборной кампании или агитации предусмотрено уголовное наказание сроком на три года.

Применение насилия (например, провокация драки) на избирательном участке или у входа в него, предлагается карать штрафом до 500 тысяч драмов (около 1 тысячи долларов), арестом на срок до двух месяцев или тюремным заключением на срок до трех лет, при отягчающих обстоятельствах – до 6 лет.

Строже будут караться и действия, препятствующие праву на голосование или препятствия работе организаторов выборов (членов или технических сотрудников избирательных участков или комиссий). Максимальное наказание здесь предлагается установить до 3 лет, а при отягчающих обстоятельствах – от 4 до 6 лет.

Изменены наказания за подкуп избирателей под прикрытием благотворительности. Во время избирательной кампании будет запрещена благотворительная деятельность всех политических сил. Нельзя будет раздавать не только материальную помощь, но и продуктовые наборы или какие-либо иные товары (только агитационные буклеты). Тюремный срок здесь заменен штрафом в размере от двух до трех миллионов драмов (почти 4-6 тысяч долларов), либо арестом (от 2 до 3 месяцев), либо лишением свободы (от 2 до 4 лет), при отягчающих обстоятельствах – от 3 до 6 лет. Предлагающий взятку освобождается от ответственности, если до раскрытия преступления добровольно сообщит об этом правоохранительным органам и будет содействовать раскрытию преступления.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале