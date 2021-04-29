Ситуация на кыргызско-таджикской границе: стороны стягивают войска

Кыргызстан и Таджикистан оспаривают принадлежность водозабора "Головной", из-за которого возник конфликт между жителями приграничных сел. Противостояние перешло на погранслужбы двух стран

ТБИЛИСИ, 29 апр - Sputnik. Погранслужба Кыргызстана заявила, что к кыргызско-таджикской границе с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Пограничники Кыргызстана заявили о захвате таджикской погранзаставы "Ходжа Аълло". Это произошло после того, как с таджикской стороны открыли огонь по кыргызским заставам. В результате загорелась застава "Достук".

Резкое ухудшение обстановки на таджикско-кыргызской границе произошло сегодня утром, ситуация продолжает усугубляться с каждым часом. Согласно сообщениям кыргызских властей, в четверг произошла перестрелка между силовиками с обеих сторон, в результате которой погиб гражданин Кыргызстана. По некоторым данным, еще несколько человек получили ранения, а всего за медпомощью обратились не менее 17 человек.

Стороны возлагают ответственность за происходящее друг на друга, тем не менее власти двух стран пытаются вести переговоры по мирному урегулированию конфликта.

"Вызывает удивление незнание руководством Погранвойск ГКНБ Таджикистана исторических фактов о том, что строительство водораспределительного узла "Головной" осуществлялось Киргизской ССР. Намеренно искажая исторические факты, Погранвойска ГКНБ Таджикистана провоцируют мирное население к кровопролитным действиям, таким образом демонстрируя свою несостоятельность и нежелание решать вопросы мирным путём", — говорится в заявлении Погранслужбы Кыргызстана.

Таджикистан считает, что водозабор "Головной" находится на его территории, и заявил, что Кыргызстан оккупирует сооружение.

Кроме этого, таджикская сторона утверждает, что сегодня утром кыргызские войска открыли огонь по гражданам Таджикистана, а через два часа по таджикским пограничникам. Неизвестно, есть ли среди военнослужащих РТ пострадавшие.

ГКНБ Таджикистана заявил, что инцидент произошел из-за подстрекательства кыргызстанцев главой Баткенского района Акылбеком Оразовым, в результате чего жители забросали друг друга камнями.

Погранслужба КР возложила на таджикскую сторону ответственность за мирных граждан, получивших ранения. Кыргызская сторона призвала решать споры только путём переговоров.