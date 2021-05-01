Захарова: Россия готова содействовать решению спора Душанбе и Бишкека

Конфликт между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана унес жизни около 40 человек, еще более 20 пострадали

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Россия приветствует достигнутые договоренности о прекращении огня и готова содействовать урегулированию ситуации на границе Кыргызстана и Таджикистана, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью Sputnik.

"Мы поддерживаем решение Бишкека и Душанбе о создании совместной рабочей группы. В ее задачи будет входить и информационная работа с населением, и мониторинг обстановки в этой зоне. Россия готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами", – сказала она.

Захарова заявила, что положительно оценивает призывы властей Кыргызстана и Таджикистана к диаспорам, проживающим в России, не поддаваться на провокационные действия.

"Это важное заявление, которое говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда, понимая драматичность ситуации, политики, действующая власть призывают людей не быть вовлеченными, не поддаваться на эмоции и провокации", – подчеркнула она.

Конфликт между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана разгорелся 29 апреля и перерос в вооруженные столкновения. В ходе конфликта с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали. В пятницу Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе сил.

Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Грузия.