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Флаги России и США

Захарова: США подорвали свою консульскую работу в России

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210501/251623857/Zakharova-SShA-podorvali-svoyu-konsulskuyu-rabotu-v-Rossii.html

Представитель российского МИД назвала систему выдачи виз США архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству Sputnik заявила, что США самостоятельно подорвали свою консульскую работу в России.

Министерство иностранных дел России
© photo: Sputnik / Natalya Seliverstova
МИД России проинформировал США о новых ограничениях для сотрудников дипмиссий

Ранее посольство США объявило о резком сокращении обслуживания россиян — консульские услуги будут предоставлять только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.

"На протяжении нескольких лет США не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда", - заявила Захарова.

Захарова назвала систему выдачи виз США архаичной из-за очных собеседований и увеличенных сроков ожидания. В свою очередь, Россия продолжает выдавать американским гражданам визы в срок от 7 до 10 дней, несмотря на высылку из Штатов сотрудников российского посольства.

"Решение о том, на каком направлении работает дипломат, занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами принимает сама страна. Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона – уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", - подчеркнула она.

В середине апреля Вашингтон ввел очередные санкции против России, а также объявил персонами нон грата десять российских дипломатов. Москва зеркально ответила на высылку и анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.

Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Грузия.

Теги:
Мария Захарова, Россия, США

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