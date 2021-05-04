Названа дата возобновления строительства "Северного потока - 2"

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

ТБИЛИСИ, 4 мая - Sputnik. Поданный иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток - 2", работы могут быть возобновлены с конца мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ранее немецкая экологическая организация Nabu заявила о подаче иска против разрешения BSH на строительство "Северного потока - 2".

"Поданный иск имеет приостанавливающее действие для разрешения на строительство. Иск направлен против второго измененного разрешения BSH от 14 января 2021 года. Этим разрешением BSH одобрило прокладку трубопровода с помощью стоящего на якоре судна в период с конца сентября по конец мая на участке 16,5 километра в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море. С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока - 2" в соответствии с текущим положением с разрешением. В марте 2018 года (оператор) Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября", – заявили в пресс-службе BSH.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (стопроцентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток - 2" построен на 95 процентов, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

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