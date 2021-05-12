Премьер Грузии прибыл с визитом в Армению

У главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили запланирован ряд встреч в армянской столице

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с официальным визитом в Армению, передает Sputnik Армения.

© photo: Sputnik / Asatur Esayants Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Армению с официальным визитом

В международном аэропорту "Звартноц" грузинскую делегацию, в которую вошел также вице-премьер, глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани, встречал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

В резиденции правительства Армении состоится церемония приветствия грузинской делегации. Запланирована встреча с и. о. премьер-министра Николом Пашиняном в расширенном составе и в формате тет-а-тет.

Кроме того, состоится встреча и. о. министра иностранных дел Ара Айвазяна с грузинским коллегой Залкалиани.

Как сообщил посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе, премьеры двух стран рассмотрят весь спектр двусторонних отношений, в основном в экономической сфере.

"Для нас важно развитие отношений в сферах транспорта и энергетики. Также будут рассматриваться вопросы в сфере образования, культуры и гуманитарной в целом", – сказал Саганелидзе.

Стороны также рассмотрят ситуацию в регионе и вопрос решения проблем, связанных с пандемией.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили впервые находится с официальным визитом в Армении после назначения на пост.

Ранее Гарибашвили посещал Армению и в статусе премьера Грузии в 2014 году, и в должности главы оборонного ведомства в 2020 году. Оба раза политик заявлял о намерении углубить двусторонние отношения во всех сферах сотрудничества.

В последний раз глава кабмина Грузии посещал Армению в 2019 году. Тогда эту должность занимал Георгий Гахария.

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