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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Армению с официальным визитом

"Миру нет альтернативы"- Гарибашвили в Ереване прокомментировал Карабахский конфликт

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Грузино-армянские отношения (217)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210512/251710945/miru-net-alternativi-garibashvili-v-erevane-prokommentiroval-karabakhskiy-konflikt.html

Грузия всегда была сторонником мирного сосуществования на Южном Кавказе и этот курс сохранится, подчеркнул Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Главы правительств Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян в ходе встречи в Ереване обсудили региональные проблемы, в том числе урегулирование карабахского конфликта.

Гарибашвили подчеркнул, что боевые действия в Нагорном Карабахе привели к сложностям для всего региона.

"Считаем, что миру и диалогу нет альтернативы. Грузия всегда была сторонником мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе, и этот курс сохранится и в будущем", - сказал Гарибашвили на совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

В свою очередь, и.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что армяно-грузинское сотрудничество – одна из важнейших гарантий обеспечения стабильности в регионе.

"Карабахский конфликт должен быть окончательно урегулирован в рамках мирного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ и на основе принципов, предложенных посредниками", - сказал Пашинян.

Многовековая дружба

В ходе переговоров в Ереване также обсуждались вопросы двусторонних отношений. Премьер Грузии отметил, что рад еще раз посетить Армению.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Армению с официальным визитом
© photo: Sputnik / Asatur Esayants
Премьер Грузии прибыл с визитом в Армению

"Наши страны связывают многовековые исторические дружеские отношения. Уверен, что дальнейшее сотрудничество будет продолжаться в этом духе... На сегодняшней встрече мы обсудили все основные направления сотрудничества, подчеркнули стремление к интенсивному политическому диалогу. Затронули перспективы развития торгово-экономических отношений, новые проекты. Мы говорили о сотрудничестве в области транспорта, энергетики, туризма, культуры, образования и инноваций.

Он подчеркнул, что стабильность и демократическое развитие Армении чрезвычайно важны для всего региона.

"Мы уверены, что досрочные выборы (парламентские выборы в Армении - ред.) будут открытыми и прозрачными и что армянский народ еще раз продемонстрирует свою приверженность демократическим принципам мира", - сказал Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Ереван с официальным визитом 12 мая. В последний раз глава кабмина Грузии посещал Армению в 2019 году. Тогда эту должность занимал Георгий Гахария.

Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика

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Темы:
Грузино-армянские отношения (217)

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