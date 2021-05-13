Три страны запросили заседание Совбеза ООН из-за Палестины и Израиля

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Три страны обратились в ООН с предложением провести в пятницу чрезвычайное заседание Совета безопасности организации из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным дипломатических источников агентства, предполагаемое открытое заседание по запросу Китая, Норвегии и Туниса будет проходить с участием израильской и палестинской сторон.

Также отмечается, что этой неделе СБ ООН уже провел два закрытых заседания в виртуальном формате, посвященных данному вопросу.

Ранее источник в ООН заявил РИА Новости, что США единственные блокируют принятие в СБ ООН заявления по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.

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