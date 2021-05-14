Генсек ООН призвал Израиль и сектор Газа прекратить боевые действия

Из уважения к духу праздника Ураза-байрам Гутерреш призвал стороны конфликта к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий

ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Немедленная деэскалция ситуации и прекращение боевых действий в секторе Газа и Израиле – к этому призвал Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Out of respect for the spirit of Eid, I appeal for an immediate de-escalation and cessation of hostilities in Gaza and Israel. Too many innocent civilians have already died. This conflict can only increase radicalization and extremism in the whole region. — António Guterres (@antonioguterres) May 13, 2021

​"Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе", – написал Гутерреш в Twitter.

В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад", уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли более 200 человек.

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