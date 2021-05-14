09:30 14 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1366
  • 100 RUB4.6046
  • USD3.4283
Поиск
Боевые действия в секторе Газа - израильская артиллерия ведет обстрел позиций противника

Генсек ООН призвал Израиль и сектор Газа прекратить боевые действия

© AP Photo / Ariel Schalit
Политика
Получить короткую ссылку
64 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0e/251723636.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210514/251723523/Gensek-OON-prizval-Izrail-i-sektor-Gaza-prekratit-boevye-deystviya.html

Из уважения к духу праздника Ураза-байрам Гутерреш призвал стороны конфликта к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий

ТБИЛИСИ, 14 мая - Sputnik. Немедленная деэскалция ситуации и прекращение боевых действий в секторе Газа и Израиле – к этому призвал Генсек ООН Антониу Гутерреш.

​"Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в Газе и Израиле. Слишком много ни в чем не повинных мирных жителей уже погибло. Этот конфликт может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе", – написал Гутерреш в Twitter.

В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад", уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли более 200 человек.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
На снимке, сделанном с помощью беспилотника, видны руины здания, разрушенного в результате израильских воздушных ударов, на фоне вспышки израильско-палестинского конфликта в городе Газа
Разрушения и пожары: последствия авиаударов в Израиле и Газе – фото
Более тысячи ракет и десятки жертв: война на Ближнем Востоке - видео
Более тысячи ракет и десятки жертв: война на Ближнем Востоке - видео
ООН и ЕС – история вступления
ООН и ЕС – история вступления
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться