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Никол Пашинян и Владимир Путин

Путин и Пашинян поговорили по телефону

© photo: Sputnik / Mikhail Klim'entev
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210514/251725787/Putin-i-Pashinyan-pogovorili-po-telefonu.html

Российский президент заявил, что нужно строго выполнять трехсторонние договоренности, прежде всего о режиме прекращения огня

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин и и. о. премьер-министра Никол Пашинян обсудили по телефону инцидент в Сюнике на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня", – говорится в сообщении.

Президент России подтвердил настрой на продолжение посреднических усилий и поддержание контактов с Ереваном и Баку.

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© photo: Sputnik / Asatur Esayants
Премьер Грузии прибыл с визитом в Армению

Пашинян, в свою очередь, высказался в пользу решения всех проблем на Южном Кавказе исключительно мирными политико-дипломатическими средствами.

Отмечается, что были затронуты вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.

Накануне Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ереван считает этот инцидент спланированной провокацией. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности. В ведомстве заявили, что азербайджанские войска перешли государственную границу.

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