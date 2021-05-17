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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и советник президента США (1984-1988) по внешней политике Сюзанна Масси

Бывший советник Рейгана попросила у Путина российское гражданство

© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210517/251745820/Byvshiy-sovetnik-Reygana-poprosila-u-Putina-rossiyskoe-grazhdanstvo.html

В Кремле отреагировали на просьбу экс-советника Рональда Рейгана о гражданстве и напомнили, что для его получения женщине необходимо пройти ряд процедур

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал НТВ.

Масси несколько недель провела в Москве, куда прибыла с частным визитом. В российской столице у нее состоялись встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, а также с представителями американского посольства. Кроме этого, Масси посетила Парад Победы 9 мая.

В эфире НТВ экс-советник Рейгана отметила, что посвятила много лет своей жизни сближению народов США и России.

"Сегодня крайне важно и необходимо для меня оставаться в России, чтобы продолжать мое дело. Если президент Владимир Путин найдет возможность дать мне гражданство России – это будет для меня честь его принять. Спасибо", – сказала Масси.

В Кремле уже отреагировали на просьбу Масси и напомнили, что для получения гражданства ей необходимо пройти ряд процедур.

Сюзанна Масси – американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу "доверяй, но проверяй".

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