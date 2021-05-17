МИД России подготавливает встречу палестинцев и израильтян в Москве

Москва работает также по вопросу преодоления раскола среди палестинцев, что является неотъемлемым процессом палестино-израильского урегулирования

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Россия ведет работу по организации встречи палестинцев и израильтян в Москве, контактирует со сторонами конфликта, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 220, среди жертв 58 детей.

"Мы такую работу ведем, мы такую работу ведем и со сторонами, и с членами "квартета" (по палестино-израильскому урегулированию, куда входят Россия, США, ООН и ЕС - ред.). Предложение организовать в Москве контакт остается в силе", - цитирует Захарову РИА Новости.

Она также подчеркнула, что Москва работает с другими сторонами по вопросу преодоления раскола среди палестинцев, что является неотъемлемым процессом палестино-израильского урегулирования.

Комментируя заседания Совбеза ООН и блокировку США принятия заявления по ситуации вокруг сектора Газа и Израиля, официальный представитель подчеркнула, что состоявшиеся обсуждения продемонстрировали "наличие единого мнения о необходимости безотлагательного прекращения острой фазы конфликта".

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На прошлой неделе состоялись три заседания СБ ООН, посвященные событиям в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Два из них были закрытыми. Пока Совбез не смог договориться о каком-либо заявлении по итогам прошедших встреч. Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе, США были единственным государством, блокировавшим принятие заявления.

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