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Вакцинация от COVID-19

В России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса – Путин

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210518/251756437/V-Rossii-zapustyat-v-oborot-chetvertuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa.html

В настоящее время в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что скоро в стране будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.

Речь идет о вакцине "Спутник Лайт", которая проходит регистрацию в Минздраве. "Спутник Лайт" – это один укол вакцины "Спутник V". В свою очередь "Спутник V" вводится двукратно, его эффективность, по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, опубликованных в журнале The Lancet, составила 91,6%. В той же публикации сказано, что после первой инъекции этой двухкомпонентной вакцины уровень защиты от заболевания составил 87,6%.

Первая партия вакцины Спутник V доставлена в Азербайджан
© photo: Sputnik / Murad Orujiev
Вакцина "Спутник V" доставлена в Азербайджан из России

В настоящее время в России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

"Спутник V" – первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

"ЭпиВакКорона" – вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.

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