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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Глава МИД России встретится с госсекретарем США в Рейкьявике

© photo: Sputnik / POOL
Политика
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Sputnik Грузия
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Официальный представитель Госдепартамента заявил, что встреча даст возможность понять, способны ли стороны достичь более стабильных и предсказуемых отношений

ТБИЛИСИ, 19 мая - Sputnik. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова ожидается в среду, 19 мая, на полях Арктического совета, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен получит возможность встретиться с российским министром иностранных дел Лавровым завтра вечером (19 мая) на полях Арктического совета. Двусторонняя встреча состоится после последнего мероприятия Арктического совета вечером", – заявил Прайс.

Беседа глав внешнеполитических ведомств даст возможность понять, способны ли стороны достичь более стабильных и предсказуемых отношений, заключил собеседник агентства.

Сергей Лавров в конце апреля заявил в интервью РИА Новости, что готов встретиться с Блинкеном в Рейкьявике, если тот возглавит американскую делегацию на встрече Арктического совета.

Теги:
Сергей Лавров

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