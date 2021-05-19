Глава МИД России встретится с госсекретарем США в Рейкьявике

Официальный представитель Госдепартамента заявил, что встреча даст возможность понять, способны ли стороны достичь более стабильных и предсказуемых отношений

ТБИЛИСИ, 19 мая - Sputnik. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова ожидается в среду, 19 мая, на полях Арктического совета, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен получит возможность встретиться с российским министром иностранных дел Лавровым завтра вечером (19 мая) на полях Арктического совета. Двусторонняя встреча состоится после последнего мероприятия Арктического совета вечером", – заявил Прайс.

Беседа глав внешнеполитических ведомств даст возможность понять, способны ли стороны достичь более стабильных и предсказуемых отношений, заключил собеседник агентства.

Сергей Лавров в конце апреля заявил в интервью РИА Новости, что готов встретиться с Блинкеном в Рейкьявике, если тот возглавит американскую делегацию на встрече Арктического совета.