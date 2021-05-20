ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конструктивными переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике, передает РИА Новости.

Как отметил министр, между сторонами есть понимание необходимости "преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы".

"Завалов очень много, разгребать их непросто, но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет", – добавил глава МИД.

Говоря о ситуации с работой дипмиссий в России и США, он отметил, что цепная реакция закрытия диппредставительств никого не устраивает.

"Этот порочный круг ударов был начат президентом Обамой, когда он уходил из Белого дома <...> Эта цепная реакция никого, по-моему, не устраивает. Я почувствовал у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения нашим президентам", – сказал министр.

Лавров также сообщил, что обсудил с американским коллегой ряд международных вопросов: ситуацию на Корейском полуострове, восстановление совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и обстановку в Афганистане. "Говорили о том, как мы на данном этапе можем сделать все эти действия более эффективными", – отметил министр.

Переговоры Лаврова и Блинкена в Рейкьявике продолжались почти два часа. Открывая встречу – первую очную с момента назначения Блинкена на пост, – Лавров заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения, расхождения серьезные.

По его словам, Россия готова "разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США", в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.

Блинкен, в свою очередь, выразил мнение, что США и Россия могут работать по многим направлениям, несмотря на наличие разногласий, а если лидеры стран станут сотрудничать, мир станет безопасней.

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