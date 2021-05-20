09:30 20 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1213
  • 100 RUB4.5801
  • USD3.3770
Поиск
Тайип Реджеп Эрдоган

Эрдоган выступит с посланием для всего мира

© REUTERS / MURAT CET NMUHURDAR/PPO
Политика
Получить короткую ссылку
99 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1e/251317772.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210520/251774094/Erdogan-vystupit-s-poslaniem-dlya-vsego-mira.html

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган выступит с посланием для всего мира 20 июля, в ходе своего визита в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК), передает РИА Новости.

"Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру. Оно касается не только острова, но и всего мира", – сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Анкаре.

В Женеве под эгидой ООН 27-29 апреля проходили неформальные переговоры по Кипру в формате "5+ООН" при участии представителей греко-кипрской и турецко-кипрской сторон, а также трех стран-гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности – Греции, Турции и Великобритании. На встрече предстояло определить, существует ли у сторон общая основа для переговоров о долгосрочном решении кипрской проблемы в обозримом будущем, и создать условия для возобновления переговоров.

Граница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Грузовые трейлеры и фуры везут грузы к границе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Что мы едим: Грузия вернула Турции десятки тонн зараженных фруктов и овощей

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя итоги встречи, заявил, что участники не смогли найти общих основ для возобновления прямых переговоров по урегулированию кипрского вопроса, новая неформальная встреча по Кипру может состояться через два-три месяца.

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.

Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты предлагают двухзональное двухобщинное федеративное государство.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ситуация в Дманиси 17 мая 2021 года. Беспорядки среди местного населения
Конфликт в Дманиси: последствия беспорядков - фото
Заводы Боржоми остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Заводы "Боржоми" в Грузии остановили работу: сотрудники бастуют - видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться