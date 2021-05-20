Израиль прекращает обстрел в секторе Газа?

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В Израиле Кабинет министров принял решение о прекращении ударов по палестинской Газе. Информацию передает 12 канал израильского телевидения.
Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.
Вечером 20 мая кабмин по вопросам безопасности собрался на заседание для того, чтобы решить вопрос о дальнейших действиях в секторе Газа. По сообщению местных СМИ, министры и главы силовых ведомств рассмотрят вопрос об одностороннем прекращении огня.
Чуть позже представитель ХАМАС подтвердил «взаимное и одновременное» прекращение огня с Израилем в 02:00 мск пятницы
При этом глава министерства обороны страны Бени Ганц ранее заявлял, что готов расширить военную кампанию против Палестины.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди них 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.
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