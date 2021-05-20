Израиль прекращает обстрел в секторе Газа?

Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности принял решение о прекращении огня в палестинском анклаве

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В Израиле Кабинет министров принял решение о прекращении ударов по палестинской Газе. Информацию передает 12 канал израильского телевидения.

Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.

Вечером 20 мая кабмин по вопросам безопасности собрался на заседание для того, чтобы решить вопрос о дальнейших действиях в секторе Газа. По сообщению местных СМИ, министры и главы силовых ведомств рассмотрят вопрос об одностороннем прекращении огня.

Чуть позже представитель ХАМАС подтвердил «взаимное и одновременное» прекращение огня с Израилем в 02:00 мск пятницы

При этом глава министерства обороны страны Бени Ганц ранее заявлял, что готов расширить военную кампанию против Палестины.

С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди них 65 несовершеннолетних. Ранения получили более 1,7 тысячи человек.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.