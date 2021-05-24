Инцидент с бортом Ryanair в Минске прокоментировала Мария Захарова

Захарова считает, что жизнь по принципу "что позволено Юпитеру, не позволено быку" давно не актуальна

ТБИЛИСИ, 24 мая - Sputnik. Реакция Запада на задержание самолета Ryanair в Беларуси является шокирующей, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. После тщательной проверки эта информация не подтвердилась, однако спецслужбы арестовали одного из пассажиров рейса Романа Протасевич, который является экс-главредом признанного экстремистским Telegram-канала Nexta и редактором также экстремистского "Беларусь головного мозга".

"Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим", – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

© AFP / YURI KADOBNOV Представитель МИД РФ Мария Захарова

По ее словам, позиция "цивилизованных демократий" – quod licet Iovi, non licet bovi ("Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку" – ред.) – давно не актуальна.

Дипломат имела в виду громкий случай принудительной посадки самолета в 2013 году. Тогда экстренную посадку в аэропорту Вены совершил борт президента Боливии Эво Моралеса, летевшего из Москвы. Причиной этому стали слухи о том, что на борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. Тогда Сноудена на борту не обнаружили.

"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", – отметила Захарова.

Что касается экстренной посадки в Киеве, этот случай произошел в октябре 2016 года. Тогда белорусский самолет был вынужден вернуться в Киев для проверки сообщения об угрозе национальной безопасности Украины.

© Sputnik/Виктор Толочко Национальный аэропорт Минск

Самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс Киев-Минск, вернулся в киевский аэропорт из-за угрозы украинских властей поднять истребители. После посадки правоохранительные органы Украины сняли с рейса пассажира – гражданина Армении. МИД Беларуси заявил протест и вручил ноту Украине в связи с принудительной посадкой в Киеве белорусского лайнера.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале