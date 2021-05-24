Флаг России убрали на чемпионате мира по хоккею, Беларуси - сменили

Власти Риги планировали использовать российский триколор в оформлении города к чемпионату мира, но требования WADA не допускают этого

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Флаг России убрали с площадки, где размещены флаги всех стран - участниц чемпионата мира по хоккею в Риге, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье.

Согласно решению Всемирного антидопингового агентства, в течение двух лет российские спортсмены должны выступать на олимпиадах и чемпионатах мира без флага и гимна.

Ранее сообщалось, что власти Риги планировали использовать российский триколор в оформлении города к чемпионату мира. В итоге государственную символику России заменили на флаг Олимпийского комитета страны.

Это уже второй инцидент с национальной символикой в Риге в понедельник. Ранее мэр города Мартиньш Стакис сообщил о замене государственного флага Белоруссии на той же площади на бело-красно-белый стяг. Как заявил посол Латвии в Минске, рижские власти приняли это решение после инцидента с самолетом Ryanair.

Минск счел такой жест оскорблением и объявил о высылке из страны всех латвийских дипломатов.

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